28 сентября 2025

Сколько пермякам нужно копить на первый взнос для покупки «однушки» в ипотеку

Пермякам на первый взнос для покупки однокомнатной квартиры нужно копить год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний первоначальный взнос не превышает миллиона рублей
Средний первоначальный взнос не превышает миллиона рублей Фото:

Жителям Перми необходимо 12 средних зарплат, чтобы оплатить первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Циан.Аналитики».

«Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке на покупку вторичного жилья в Перми составляет 20% от стоимости квартиры. На однокомнатные необходимо в среднем 907 тысяч рублей. Для этого потребуется 12 среднегодовых пермских зарплат», — рассказали аналитики.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, за год в стране жилье стало доступнее. Средний размер зарплаты вырос больше, чем цена однокомнатной квартиры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Перми необходимо 12 средних зарплат, чтобы оплатить первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Циан.Аналитики». «Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке на покупку вторичного жилья в Перми составляет 20% от стоимости квартиры. На однокомнатные необходимо в среднем 907 тысяч рублей. Для этого потребуется 12 среднегодовых пермских зарплат», — рассказали аналитики. По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, за год в стране жилье стало доступнее. Средний размер зарплаты вырос больше, чем цена однокомнатной квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...