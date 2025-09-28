Сколько пермякам нужно копить на первый взнос для покупки «однушки» в ипотеку

Жителям Перми необходимо 12 средних зарплат, чтобы оплатить первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Циан.Аналитики».
«Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке на покупку вторичного жилья в Перми составляет 20% от стоимости квартиры. На однокомнатные необходимо в среднем 907 тысяч рублей. Для этого потребуется 12 среднегодовых пермских зарплат», — рассказали аналитики.
По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, за год в стране жилье стало доступнее. Средний размер зарплаты вырос больше, чем цена однокомнатной квартиры.
