В Челябинске увольняется замминистра имущества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении замглавы минимущества региона Светланы Шавловой. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
«Освободить Шавлову Светлану Евгеньевну от замещаемой должности заместителя министра имущества, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.
Увольнение производится по инициативе Шавловой. День увольнения — 15 октября.
Шавлова была назначена заместителем министра в ноябре прошлого года. До января 2022 года Шавлова работала в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Затем перешла на работу в минимущества региона, где стала начальником корпоративного управления, затем — замминистра.
