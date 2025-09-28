28 сентября 2025

В ХМАО во время купания утонул 7-месячный ребенок, пока мать отлучилась из ванной

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело после гибели 7-месячной девочки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, расследование ведется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

«По предварительным данным, мать оставила малолетнюю дочь одну во время купания в ванной. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни», — рассказали в ведомстве. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

