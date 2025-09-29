Экс-начальник вещевого управления Росгвардии арестован

Начальнику вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии полковнику Александру Бусыгину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял суд по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
«Установлено, что в 2023-2024 годах Бусыгин получил от представителей АО „Дзержинская швейная фабрика „Русь““ взятку в размере 6 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении контрактов», — пишет официальный telegram-канал военных следственных органов СК РФ. Бусыгин стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку предметов с личными средствами гигиены для нужд Росгвардии.
Действия Бусыгина привели к тому, что предусмотренные многомиллионными контрактами поставки продукции выполнены не были, что нанесло государству материальный ущерб. Контроль за исполнением этих контрактов, заключенных с «Дзержинской швейной фабрикой „Русь“», осуществлял непосредственно полковник Бусыгин.
Ранее был осужден экс-глава управления планирования связи ВС России Александр Оглоблин, о чем писал RT. Бывший начальник получил девять лет строгого режима и штраф в размере 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки в размере 12 миллионов рублей. Показания против Оглоблина дал экс-замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, также осужденный за взятку.
