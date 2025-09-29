Экс-начальник вещевого управления Росгвардии арестован

По версии следствия, по вине Бусыгина небыли выполнены дорогостоящие государственные контракты
По версии следствия, по вине Бусыгина небыли выполнены дорогостоящие государственные контракты

Начальнику вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии полковнику Александру Бусыгину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял суд по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

«Установлено, что в 2023-2024 годах Бусыгин получил от представителей АО „Дзержинская швейная фабрика „Русь““ взятку в размере 6 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении контрактов», — пишет официальный telegram-канал военных следственных органов СК РФ. Бусыгин стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку предметов с личными средствами гигиены для нужд Росгвардии.

Действия Бусыгина привели к тому, что предусмотренные многомиллионными контрактами поставки продукции выполнены не были, что нанесло государству материальный ущерб. Контроль за исполнением этих контрактов, заключенных с «Дзержинской швейной фабрикой „Русь“», осуществлял непосредственно полковник Бусыгин.

Ранее был осужден экс-глава управления планирования связи ВС России Александр Оглоблин, о чем писал RT. Бывший начальник получил девять лет строгого режима и штраф в размере 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки в размере 12 миллионов рублей. Показания против Оглоблина дал экс-замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, также осужденный за взятку.

