Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин подозревается в получении крупной взятки
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Вадим Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Вадим Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший пост начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба, задержан. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Агентство URA.RU подробно рассказывает о нем в своем материале.

Образование

Родился 10 июня 1971 года в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

Военная карьера

С 1992 года проходил воинскую службу на различных должностях в Дальневосточном военном округе. Занимал позиции командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, заместителя начальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — заместителя начальника узла связи, а также начальника узла связи (полевого) бригады связи (узловой).

С 2006 года проходил службу в Восточном военном округе, занимая должности начальника штаба — заместителя командира бригады связи, а затем командира бригады связи. В декабре 2010 года был допущен к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи.

В 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года занимает должность начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Звания и награды

Генерал-лейтенант. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Задержание

По информации "Коммерсанта", Вадим Шамарин был задержан. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в рамках уголовного дела о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По результатам обыска задержанный был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На сайте суда появилась карточка дела об аресте лица со скрытыми данными. Как сообщает РИА Новости, Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки. Суд принял решение об избрании в отношении генерала меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший пост начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба, задержан. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Агентство URA.RU подробно рассказывает о нем в своем материале. Образование Родился 10 июня 1971 года в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. Военная карьера С 1992 года проходил воинскую службу на различных должностях в Дальневосточном военном округе. Занимал позиции командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, заместителя начальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — заместителя начальника узла связи, а также начальника узла связи (полевого) бригады связи (узловой). С 2006 года проходил службу в Восточном военном округе, занимая должности начальника штаба — заместителя командира бригады связи, а затем командира бригады связи. В декабре 2010 года был допущен к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года занимает должность начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Звания и награды Генерал-лейтенант. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Задержание По информации "Коммерсанта", Вадим Шамарин был задержан. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в рамках уголовного дела о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По результатам обыска задержанный был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На сайте суда появилась карточка дела об аресте лица со скрытыми данными. Как сообщает РИА Новости, Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки. Суд принял решение об избрании в отношении генерала меры пресечения в виде заключения под стражу.
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