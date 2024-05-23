Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший пост начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба, задержан. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Агентство URA.RU подробно рассказывает о нем в своем материале.
Образование
Родился 10 июня 1971 года в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.
Военная карьера
С 1992 года проходил воинскую службу на различных должностях в Дальневосточном военном округе. Занимал позиции командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, заместителя начальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — заместителя начальника узла связи, а также начальника узла связи (полевого) бригады связи (узловой).
С 2006 года проходил службу в Восточном военном округе, занимая должности начальника штаба — заместителя командира бригады связи, а затем командира бригады связи. В декабре 2010 года был допущен к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи.
В 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года занимает должность начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.
Звания и награды
Генерал-лейтенант. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Задержание
По информации "Коммерсанта", Вадим Шамарин был задержан. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в рамках уголовного дела о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По результатам обыска задержанный был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На сайте суда появилась карточка дела об аресте лица со скрытыми данными. Как сообщает РИА Новости, Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки. Суд принял решение об избрании в отношении генерала меры пресечения в виде заключения под стражу.
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