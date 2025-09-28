28 сентября 2025

В Перми завоют сирены и громкоговорители

В Перми МЧС проверит систему оповещения
В Перми 1 октября пройдет тестирование систем оповещения. Будут включены сирены и громкоговорители, сообщили в telegram-канале МЧС России.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сказано в сообщении.

Кроме сирен и громкоговорителей запустят информационные сообщения на телевидении и радио. Пермяков просят сохранять спокойствие и не паниковать.

