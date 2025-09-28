В Перми завоют сирены и громкоговорители

Проверка систем оповещения проходит регулярно
В Перми 1 октября пройдет тестирование систем оповещения. Будут включены сирены и громкоговорители, сообщили в telegram-канале МЧС России.
«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сказано в сообщении.
Кроме сирен и громкоговорителей запустят информационные сообщения на телевидении и радио. Пермяков просят сохранять спокойствие и не паниковать.
