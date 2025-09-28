28 сентября 2025

Челябинцы усилят свойства антиоксиданта винных отходов для борьбы со стрессом

Полезные свойства винных отходов помогут людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Ученые Челябинского госуниверситета с экспертами «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край) изучат полезные свойства винного антиоксиданта ресвератрола для его усиления. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, вещество добавляют в мармелады, мороженое и алкоголь.

«Целью проекта стало изучить потенциал ресвератрола и его применение в создании инновационных продуктов здорового питания и виноделия. Будут разработаны эффективные варианты функциональных продуктов для сохранения и усиления полезных свойств антиоксиданта», — отметили URA.RU в ЧелГУ.

Профессор кафедры общей и клинической патологии Вадим Цейликман и декан факультета фундаментальной медицины Ольга Цейликман отметили, что проект позволит использовать научные достижения в области биохимии и молекулярной биологии. Профессор подчеркнул, что «Абрау-Дюрсо» — это крупный игрок на рынке пищевых инноваций. Виноделие выступило лишь одним из звеньев корпорации, куда входит также производство косметики.

«Мы не просто изучаем соединение, мы ищем способы управлять его содержанием в продукте с помощью природоподобных технологий», — отмечает Вадим Цейликман. Сотрудничество с «Абрау-Дюрсо» началось после публикации статьи челябинцев два года назад в международном Journal of Molecular and Cellular Biology. В том исследовании в качестве пищевой матрицы для введения ресвератрола использовался сыр.

Краснодарцев публикация заинтересовала, и образовалась научная группа. Партнеры из Института химии твердого тела и механохимии отделения РАН в Новосибирске выполнили технологическую часть: ввели ресвератрол в продукты «Абрау-Дюрсо». Челябинские ученые выполнили биологическую верификацию, проверив эффективность. Удалось исследовать влияние этих обогащенных продуктов на модель посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Доклинические испытания на животных с ПТСР показали, что обогащенные продукты оказали положительное влияние на их поведение и здоровье. Обсуждается переход к клиническим испытаниям на людях. В «Абрау-Дюрсо» основной акционер Борис Титов выразил заинтересованность в масштабировании производства.

