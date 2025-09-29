Туристка из Екатеринбурга опознала соотечественников на турецком курорте по одной детали

На одном из самых популярных турецких курортов — в Аланье — российские туристы нашли способ выделиться среди отдыхающих из других стран. Как рассказала читательница URA.RU из Екатеринбурга, в этом году отличительной чертой соотечественников стали… семечки. Этот привычный для россиян продукт превратился в своеобразный «опознавательный знак», позволяющий безошибочно определить соотечественников на турецких пляжах.
По словам девушки, она отдыхала в Аланье с 16 по 25 сентября — уже второй год подряд. В прошлом сезоне вычислить соотечественников было просто: многие россияне ходили по набережной с фирменными пакетами популярных маркетплейсов. В этом году ситуация изменилась: пакеты ушли на второй план, а на их место пришли пачки семечек, которые туристы привозили с собой из России.
«Это выглядит забавно и даже смешно, но при этом сразу становится понятно, кто из отдыхающих — россиянин», — делится своим наблюдением собеседница агентства. Она отметила, что практически каждый, кто ел семечки на пляже, действительно оказывался гражданином РФ. «Ради интереса я подходила к людям с пачками семечек, чтобы поговорить и убедиться в их национальности. Все, с кем удалось пообщаться, оказались россиянами», — добавила она.
Интересно, что этот продукт помог автору истории не только узнать своих, но и решить бытовой вопрос. В один из дней ей понадобилась помощь с разменом валюты. «В толпе туристов я без труда нашла группу отдыхающих с семечками, которые, как оказалось, были из России. Соотечественники с радостью помогли мне разобраться с возникшей ситуацией», — говорит екатеринбурженка.
Многие туристы признались, что взяли с собой семечки в поездку за границу, чтобы иметь возможность почувствовать себя как дома. Иностранцы же редко проявляют интерес к семечкам и зачастую удивляются такой привычке россиян. «Для них это необычная закуска, и массовое употребление семечек на пляже, скорее вызывает улыбку и любопытство», — отметила жительница Екатеринбурга.
Таким образом, как отмечает собеседница агентства, сегодня распознать российских туристов в Турции стало еще проще: достаточно обратить внимание на тех, кто щелкает семечки на пляже. «Этот простой 'код' оказался эффективнее фирменных пакетов и других внешних признаков», — подытожила она.
