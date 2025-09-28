28 сентября 2025

У свердловчанина арестовали Audi и миллион рублей: что он натворил

В Кировграде мужчина хотел подкупить полицейского, но лишился Audi
Владелец машины хотел подкупить силовика
Владелец машины хотел подкупить силовика

Суд арестовал элитную Audi и миллион рублей у 32-летнего сотрудника коммерческой организации, который хотел дать взятку полицейскому в Кировграде (Свердловская область). Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службах региональных силовых структур.

По данным областного СУ СК, против мужчины возбуждено дело о покушении на дачу взятки. Следователи считают, что 23 сентября он намеревался подкупить полицейского, который проводил проверку в отношении его коммерческой компании. Его компания нарушила закон, когда незаконно привлекла к работе мигрантов. «По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в СК.

«Сыщики во взаимодействии со следователями СК РФ установили принадлежащее [фигуранту] имущество — Audi и миллион рублей. На вещдоки наложен арест», — добавил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Взятка, которую обвиняемый хотел дать полицейскому
Взятка, которую обвиняемый хотел дать полицейскому
