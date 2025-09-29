В Кремле ответили на угрозы США по поставкам Tomahawk

Песков: Москва анализирует заявления о возможных поставках Tomahawk Киеву
Песков заявил, что ничего не изменит ситуацию на фронте для Украины
Песков заявил, что ничего не изменит ситуацию на фронте для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва следит за обсуждением инициативы США о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что ничего не изменит ситуацию на фронте для киевского режима. Представитель Кремля пояснил, что сейчас важно понять, кто именно будет задействован в применении ракет.

«Вопрос, кто может запускать эти ракеты, сами украинцы, или это санкционируют американцы. Давайте пока поймем потенциальные угрозы, кто будет вовлечен в процесс, потом можно будет определяться с ответной позицией. Нет никакой панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что власти Штатов изучают возможность передачи ракет Tomahawk в распоряжение НАТО, чтобы впоследствии направить их Украине. Как подчеркнул Вэнс, окончательное решение по этому вопросу останется за американским лидером Дональдом Трампом.

Ссылки по теме
