Москва следит за обсуждением инициативы США о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что ничего не изменит ситуацию на фронте для киевского режима. Представитель Кремля пояснил, что сейчас важно понять, кто именно будет задействован в применении ракет.
«Вопрос, кто может запускать эти ракеты, сами украинцы, или это санкционируют американцы. Давайте пока поймем потенциальные угрозы, кто будет вовлечен в процесс, потом можно будет определяться с ответной позицией. Нет никакой панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что власти Штатов изучают возможность передачи ракет Tomahawk в распоряжение НАТО, чтобы впоследствии направить их Украине. Как подчеркнул Вэнс, окончательное решение по этому вопросу останется за американским лидером Дональдом Трампом.
