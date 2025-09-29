Саакашвили и его экс-охранника обязали выплатить 3 млн долларов Грузии

Тбилисский городской суд обязал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его бывшего начальника охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну около 9 млн лари (более 3 млн долларов), растраченных в годы правления Саакашвили. Решение вынес судья Александр Гзиришвили по иску Минфина Грузии, требующего возмещения средств после признания вины в марте 2025 года.
В марте 2025 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в растрате около 9 млн лари, приговорив его к девяти годам тюрьмы. Теймураз Джанашия, экс-начальник охраны, получил штраф в 300 тысяч лари (более 111 тысяч долларов). По данным Генпрокуратуры, в 2009–2012 годах значительная часть средств была потрачена на личные нужды Саакашвили, включая оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера, покупку предметов роскоши, аренду яхт и самолетов, а также расходы на сопровождающих лиц во время зарубежных поездок.
Министерство финансов Грузии подало иск, требуя возврата растраченных 9 млн лари в казну, основываясь на решении суда от марта 2025 года. Судья Гзиришвили удовлетворил иск, обязав Саакашвили и Джанашию выплатить указанную сумму.
Саакашвили, ныне гражданин Украины, покинул Грузию в 2013 году. После этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых он заочно получил три и шесть лет тюрьмы. Дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» находится в суде. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, был задержан и обвинен в незаконном пересечении границы. В марте 2025 года его приговорили к 4,5 годам по этому делу. С мая 2022 года из-за ухудшения здоровья Саакашвили находится в частной клинике «Вивамед» в Тбилиси. Его состояние остается под наблюдением, пока продолжаются судебные разбирательства.
