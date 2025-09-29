EUobserver: ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Страны Евросоюза в рамках 19-го пакета санкций против России намерены ограничить поездки внутри блока не только российских дипломатов, но и всего персонала дипломатических представительств РФ, включая консульский и административно-технический штат, а также членов их семей. Об этом сообщают европейские СМИ.
"По словам дипломатов ЕС, в европейских столицах необходимо ввести строгий контроль за передвижениями российских дипломатов в качестве профилактики подрывной деятельности", — пишет портал EUobserver. Авторы ссылаются на предложение Европейской службы внешних связей (EEAS).
Согласно предложению EEAS, российские дипломаты будут обязаны уведомлять власти страны въезда не менее чем за 24 часа до пересечения границы, указав марку, тип и номерной знак автомобиля, предполагаемые пункты пересечения границы, а также даты въезда и выезда. В случае поездок на поезде, автобусе или самолете потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте следования.
Любая страна-член ЕС сможет запретить въезд или потребовать дополнительное разрешение на поездку или транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины отказа, подчеркивает EUobserver.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций в отношении РФ. Среди предлагаемых мер — полный запрет на осуществление любых сделок с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Кроме того, рассматривается вариант полного прекращения импорта российского сжиженного природного газа странами Евросоюза к 1 января 2027 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.