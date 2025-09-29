В Челябинской области каждая четвертая семья может взять жилье в ипотеку

Ипотеку по рыночной ставке в регионе могут взять 23,1% челябинцев. Челябинская область вошла в топ-15 по этому показателю, регион занимает 13 место, сообщается на сайте о недвижимости.
«Ежемесячный платеж в регионе в среднем достигает 62,4 тысячи рублей. За год регион поднялся в списке на две позиции. В прошлом году только 18,5% челябинских семей могли взять жилье в ипотеку», — говорится в исследовании «РИА Новости».
В целом по России большинство семей могут позволить себе взять ипотеку в Ямало-Ненецком (47,1%, платеж — 105 000 рублей), в Ханты-Мансийском (44,3%, 73 000 рублей), и в Чукотском автономных округах. Сложнее всего взять ипотечный кредит на квартиру в Севастополе (3,3%, 132 000 рублей), Республике Крым (3,5%, 119 000 рублей) и в Дагестане (3,7%, 73 600 рублей).
Челябинцы за квартиру площадью 60 квадратных метров с первоначальным взносом 30% по ипотеке сейчас в среднем платят 62 400 рублей. При этом в исследовании брали в расчет, что 70% денежных средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, будет потрачено на ипотеку, а 30% — на другие нужды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!