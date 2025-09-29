Свердловские власти определились с новым детским омбудсменом: инсайд URA.RU подтвердился

Новым детским омбудсменом Свердловской области станет юрист-доцент Титова
Полномочия Игоря Морокова скоро заканчиваются
Полномочия Игоря Морокова скоро заканчиваются

Как и анонсировало URA.RU, с большой долей вероятностью новым уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области станет Татьяна Титова — доцент кафедры международного права УрГЮУ. Именно ее кандидатуру внес на рассмотрение депутатов заксобрания губернатор Денис Паслер, а спикер парламента Людмила Бабушкина направила фамилию на согласование в Москву.

В случае получения одобрения на федеральном уровне, дальнейшее рассмотрение претендента пройдет в профильном комитете, а затем на заседании заксо. Оно намечено на конец октября. Титова является выпускницей Института прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека». В УрГЮУ работает 25 лет. Является автором десятка научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и человека.

С 25 ноября 2010 года пост детского омбудсмена в регионе занимает Игорь Мороков. В октябре у него истекает контракт. Мороков не раз подвергался критике депутатов свердловского заксобрания за свои доклады об итогах работы. О том, что Морокова сменит Татьяна Титова, URA.RU сообщило 25 сентября.

