Детскому омбудсмену в Свердловской области подобрали замену

На место детского омбудсмена в Свердловской области рассматривается Татьяна Титова. Как рассказали URA.RU два источника, близкие к заксобранию, именно ее кандидатуру на рассмотрение депутатов внес губернатор Денис Паслер.
«Документы действительно поступили. Процедура будет стандартная — сперва кандидатуру рассмотрит социальный комитет, затем вопрос вынесут на общее заседание заксо», — рассказал один из собеседников.
По данным агентства, Татьяна Титова — креатура социального замгубернатора-главы минздрава Татьяны Савиновой. Известно, что Титова является доцентом кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) имени В.Ф. Яковлева. Стаж работы у нее 25 лет. В 1997 году окончила Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В сфере ее научных интересов, в том числе, права ребенка. По телефону, который есть в распоряжении редакции, дозвониться до Татьяны Титовой не удалось.
Сейчас должность омбудсмена занимает Игорь Мороков, на этом посту он находится с 25 ноября 2010 года. В октябре у него истекает контракт. Он не раз подвергался критике депутатов свердловского заксобрания за свои доклады об итогах работы. По данным URA.RU, на место детского омбудсмена рассматривалась член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Кристина Якушева. Ей благоволит детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!