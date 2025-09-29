«Гнида из «Кадетства»» задолжал по алиментам больше 700 тысяч

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», накопил долг по алиментам на 730 тысяч 273 рубля 95 копеек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, у него висит исполнительный лист по кредитным платежам на 137 тысяч 913 рублей.
Ранее, 27 августа, сообщалось, что Кирилл Емельянов, прославившийся благодаря участию в сериале «Кадетство», был включен в реестр лиц, систематически уклоняющихся от выплаты алиментов. Согласно судебным материалам, сумма долга перед его бывшей женой Екатериной Директоренко и двумя детьми превышает 502 тысячи рублей.
По сериалу он запомнился исключительно как «гнида из Кадетства». Причем это прозвище Емельянов придумал себе сам, описывая главного вредителя сериала Алексея Сырникова. «Мой герой гнида, сволочь. Мне было тяжело», — рассказывал актер.
