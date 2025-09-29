Путин подписал указ о военном призыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начиная с этого года решение о призыве действует год
Начиная с этого года решение о призыве действует год Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 135 000 человек», — говорится в указе. Также, согласно документу, региональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий по оповещению, медицинскому освидетельствованию и отправке призывников к местам прохождения службы.

Ранее в ходе брифинга Минобороны сообщалось, что осенний призыв 2025 года проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен Годом защитника Отечества. В этом году были введены изменения: теперь решение о призыве действует год, о чем писал RT. Также заработала система электронных повесток. Эти меры направлены на увеличение численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 135 000 человек», — говорится в указе. Также, согласно документу, региональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий по оповещению, медицинскому освидетельствованию и отправке призывников к местам прохождения службы. Ранее в ходе брифинга Минобороны сообщалось, что осенний призыв 2025 года проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен Годом защитника Отечества. В этом году были введены изменения: теперь решение о призыве действует год, о чем писал RT. Также заработала система электронных повесток. Эти меры направлены на увеличение численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...