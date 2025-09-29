Путин подписал указ о военном призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 135 000 человек», — говорится в указе. Также, согласно документу, региональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий по оповещению, медицинскому освидетельствованию и отправке призывников к местам прохождения службы.
Ранее в ходе брифинга Минобороны сообщалось, что осенний призыв 2025 года проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен Годом защитника Отечества. В этом году были введены изменения: теперь решение о призыве действует год, о чем писал RT. Также заработала система электронных повесток. Эти меры направлены на увеличение численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих.
