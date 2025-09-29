Поступления в бюджет РФ от НДС в 2026 году ожидаются в 17,5 трлн рублей

Минфин России в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы прогнозирует поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 17,5 трлн рублей в 2026 году, 19,3 трлн рублей в 2027 году и 20,7 трлн рублей в 2028 году. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту.
Объем поступлений внутреннего НДС в 2026 году прогнозируется на уровне 12,15 триллиона рублей, в 2027 году — 13,26 триллиона рублей, а в 2028 году — 14,02 триллиона рублей. В то же время поступления от ввозного НДС в 2026 году ожидаются в размере 5,4 триллиона рублей, в 2027 году — 6,03 триллиона рублей, а в 2028 году — 6,7 триллиона рублей. Данные указаны в пояснительной записке, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации выступило с предложением снизить порог годовой выручки, при котором малые и средние предприятия обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость, с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. По словам главы министерства Антона Силуанова, данная мера призвана противодействовать незаконным способам оптимизации налоговой нагрузки и искусственному дроблению бизнеса.
