Почему в Челябинске снова дорожает аренда квартир

В Челябинске в третьем квартале 2025 года стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла на 6,4% до 26 500 рублей, «двушки» стали сдаваться дороже на 6,5%, «трешки» — на 4,7%. Сейчас наблюдается обычное для осени оживление на рынке аренды, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске стоимость арендных двухкомнатных квартир выросла на 6,5% до 33 930 рублей, „трешки“ подорожали на 4,7% до 43 800 рублей. В среднем по России однокомнатные квартиры за третий квартал 2025 года выросли в цене до 28 000 рублей в месяц», — сообщается на портале «Мир квартир».
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, сейчас в Челябинске предложение сокращается, ставки растут. Рост гораздо меньше, чем в 2024 году, когда рынок аренды перестраивался после отмены льготной ипотеки на новостройки. Тогда многие челябинцы, планировавшие купить жилье, стали его снимать. И аренда тогда подорожала на 9-12% в зависимости от типа квартир.
В целом по России больше всего квартиры подорожали в Белгороде (+31%), Барнауле (+24,3%), Самаре (+19%). Снизились цены на жилье в Якутске (-7,7%), Новокузнецке (-7%), Сочи (6,5%). В Москве «однушки» подорожали на 4,7% до 58 117 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 11,4% до 43 300 рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!