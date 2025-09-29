В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор по Пермскому краю: за неделю зафиксировано 18 тысяч случаев ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты отмечают падение показателя на 10,5%
Специалисты отмечают падение показателя на 10,5% Фото:

В период с 22 по 28 сентября в Пермском крае было зарегистрировано 18 285 случаев ОРВИ, что на 10,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Превышения эпидемического порога не выявлено. 

«У большинства заболевших определяются вирусы, не относящиеся к гриппу, в том числе парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается активная кампания по вакцинации населения против гриппа», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

По состоянию на 15 сентября прививку уже получили более 614 тысяч человек, из которых порядка 253 тысяч — дети. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления к медицинскому полису, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с 22 по 28 сентября в Пермском крае было зарегистрировано 18 285 случаев ОРВИ, что на 10,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Превышения эпидемического порога не выявлено.  «У большинства заболевших определяются вирусы, не относящиеся к гриппу, в том числе парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается активная кампания по вакцинации населения против гриппа», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.  По состоянию на 15 сентября прививку уже получили более 614 тысяч человек, из которых порядка 253 тысяч — дети. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления к медицинскому полису, а также в мобильных пунктах вакцинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...