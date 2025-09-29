В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ

В период с 22 по 28 сентября в Пермском крае было зарегистрировано 18 285 случаев ОРВИ, что на 10,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Превышения эпидемического порога не выявлено.
«У большинства заболевших определяются вирусы, не относящиеся к гриппу, в том числе парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается активная кампания по вакцинации населения против гриппа», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По состоянию на 15 сентября прививку уже получили более 614 тысяч человек, из которых порядка 253 тысяч — дети. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления к медицинскому полису, а также в мобильных пунктах вакцинации.
