Пермяки в октябре увидят в небе очень редкую комету

В октябре жители Перми смогут наблюдать одно из важнейших астрономических явлений осени — прохождение кометы C/2025 А6 (Lemmon). Небесное тело будет хорошо различимо невооруженным глазом с 20 октября до начала ноября. Комета пролетает мимо Земли примерно раз в 1350 лет.
«Яркость кометы в несколько раз превысит светимость Туманности Андромеды, поэтому при благоприятных погодных условиях ее смогут увидеть многие. Оптимальное время для наблюдений — сразу после захода солнца», — отметил руководитель пермского астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук в беседе с порталом «В курсе.ру».
Кроме того, в октябре жители Пермского края смогут стать свидетелями двух метеорных потоков: Драконид и Орионид. Дракониды можно будет наблюдать в вечерние часы с 8 по 10 октября, а поток Орионид будет виден с полуночи до 6 утра в период с 20 по 21 октября.
