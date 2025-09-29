Пермяки в октябре увидят в небе очень редкую комету

Пермяки в октябре увидят в небе редчайшую комету Lemmon
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Она пролетает мимо Земли примерно раз в 1350 лет
Она пролетает мимо Земли примерно раз в 1350 лет Фото:

В октябре жители Перми смогут наблюдать одно из важнейших астрономических явлений осени — прохождение кометы C/2025 А6 (Lemmon). Небесное тело будет хорошо различимо невооруженным глазом с 20 октября до начала ноября. Комета пролетает мимо Земли примерно раз в 1350 лет.

«Яркость кометы в несколько раз превысит светимость Туманности Андромеды, поэтому при благоприятных погодных условиях ее смогут увидеть многие. Оптимальное время для наблюдений — сразу после захода солнца», — отметил руководитель пермского астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук в беседе с порталом «В курсе.ру».

Кроме того, в октябре жители Пермского края смогут стать свидетелями двух метеорных потоков: Драконид и Орионид. Дракониды можно будет наблюдать в вечерние часы с 8 по 10 октября, а поток Орионид будет виден с полуночи до 6 утра в период с 20 по 21 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В октябре жители Перми смогут наблюдать одно из важнейших астрономических явлений осени — прохождение кометы C/2025 А6 (Lemmon). Небесное тело будет хорошо различимо невооруженным глазом с 20 октября до начала ноября. Комета пролетает мимо Земли примерно раз в 1350 лет. «Яркость кометы в несколько раз превысит светимость Туманности Андромеды, поэтому при благоприятных погодных условиях ее смогут увидеть многие. Оптимальное время для наблюдений — сразу после захода солнца», — отметил руководитель пермского астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук в беседе с порталом «В курсе.ру». Кроме того, в октябре жители Пермского края смогут стать свидетелями двух метеорных потоков: Драконид и Орионид. Дракониды можно будет наблюдать в вечерние часы с 8 по 10 октября, а поток Орионид будет виден с полуночи до 6 утра в период с 20 по 21 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...