Трамп хочет ввести 100% пошлины на иностранное кино

Трамп пообещал ввести 100% пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Трамп пообещал ввести 100% пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на иностранные фильмы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, американский кинобизнес «был украден у Соединенных Штатов другими странами, словно конфету у младенца». Он отдельно отметил, что особенно сильно от этого пострадала Калифорния «с ее слабым и некомпетентным губернатором». «Чтобы решить эту давнюю, непрекращающуюся проблему, я введу 100-процентный тариф на все фильмы, произведенные за пределами США», — подчеркнул Трамп.

В мае Дональд Трамп завил, что дал указание Министерству торговли и Торговому представительству США инициировать процедуру введения 100-процентных таможенных пошлин на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты. Речь шла не об иностранных кинолентах, а о голливудских проектах, которые по экономическим соображениям снимаются за рубежом.

