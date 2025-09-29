Трамп хочет ввести 100% пошлины на иностранное кино

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на иностранные фильмы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, американский кинобизнес «был украден у Соединенных Штатов другими странами, словно конфету у младенца». Он отдельно отметил, что особенно сильно от этого пострадала Калифорния «с ее слабым и некомпетентным губернатором». «Чтобы решить эту давнюю, непрекращающуюся проблему, я введу 100-процентный тариф на все фильмы, произведенные за пределами США», — подчеркнул Трамп.
В мае Дональд Трамп завил, что дал указание Министерству торговли и Торговому представительству США инициировать процедуру введения 100-процентных таможенных пошлин на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты. Речь шла не об иностранных кинолентах, а о голливудских проектах, которые по экономическим соображениям снимаются за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.