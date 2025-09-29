Shot: напавшему на техникум в Архангельске грозит 15 лет колонии

Бывшему студенту архангельского техникума, совершившему нападение на учебное заведение, грозит до 15 лет лишения свободы. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. „а, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в официальном telegram-канале СУ СК России по Архангельской области и НАО. Инцидент произошел утром 29 сентября. Нападавший — ранее отчисленный студент учебного заведения. Он был вооружен ножом и находился в маске.
Как пишет telegram-канал Shot, первой жертвой экс-студента стала преподаватель русского языка Ольга Иванова. Нападавший попытался нанести ей ножевые ранения. На это отреагировала социальный педагог, которая попыталась остановить студента, однако также пострадала. После нападения злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Но на его пути оказался один из студентов заведения, который также получил ранения.
