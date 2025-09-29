Shot: напавшему на техникум в Архангельске грозит 15 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавший — ранее отчисленный студент учебного заведения
Нападавший — ранее отчисленный студент учебного заведения Фото:
новость из сюжета
Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Бывшему студенту архангельского техникума, совершившему нападение на учебное заведение, грозит до 15 лет лишения свободы. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. „а, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в официальном telegram-канале СУ СК России по Архангельской области и НАО. Инцидент произошел утром 29 сентября. Нападавший — ранее отчисленный студент учебного заведения. Он был вооружен ножом и находился в маске.

Как пишет telegram-канал Shot, первой жертвой экс-студента стала преподаватель русского языка Ольга Иванова. Нападавший попытался нанести ей ножевые ранения. На это отреагировала социальный педагог, которая попыталась остановить студента, однако также пострадала. После нападения злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Но на его пути оказался один из студентов заведения, который также получил ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему студенту архангельского техникума, совершившему нападение на учебное заведение, грозит до 15 лет лишения свободы. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. „а, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в официальном telegram-канале СУ СК России по Архангельской области и НАО. Инцидент произошел утром 29 сентября. Нападавший — ранее отчисленный студент учебного заведения. Он был вооружен ножом и находился в маске. Как пишет telegram-канал Shot, первой жертвой экс-студента стала преподаватель русского языка Ольга Иванова. Нападавший попытался нанести ей ножевые ранения. На это отреагировала социальный педагог, которая попыталась остановить студента, однако также пострадала. После нападения злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Но на его пути оказался один из студентов заведения, который также получил ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...