Голикова: у россиян уже есть потенциал жить до 120 лет

Многие россияне уже сегодня обладают потенциалом дожить до 120 лет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».
«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный — кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — пояснила Голикова.
Татьяна Голикова уточнила, что одной из ключевых целей национальных проектов в сфере здравоохранения остается увеличение продолжительности жизни населения и создание условий для активного долголетия. Вопрос увеличения продолжительности жизни россиян стал приоритетным после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет и поручений премьер-министра Михаила Мишустина усилить профилактику заболеваний. В 2024 году средняя продолжительность жизни в России снизилась до 72,8 года, и власти поставили цель довести этот показатель до 78 лет к 2030 году, реализуя нацпроекты и расширяя доступ к медицинским услугам, особенно в отдаленных регионах.
