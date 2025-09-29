Третьеклассник на спор прыгнул из окна школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 29 сентября третьеклассник на спор прыгнул из окна второго этажа 85-й школы. Подросток отделался ушибами, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшему 10 лет. Его доставили в больницу. В ходе проверки правоохранители установят тяжесть травмы. По результатам работы будут приняты меры прокурорского реагирования.
