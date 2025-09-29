Саакашвили признался, что не имеет ни денег, ни квартиры

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что практически не располагает финансовыми средствами и не владеет недвижимостью в стране. В то же время тбилисский суд постановил взыскать с него в пользу государственной казны порядка 9 миллионов лари, что эквивалентно более чем 3 миллионам долларов. Об этом сообщается на его странице в соцсетях и в судебных материалах.
«Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры», — написал Михаил Саакашвили на своей странице в социальных сетях.
Решение о взыскании средств с Саакашвили и его бывшего начальника охраны вынес Тбилисский городской суд по иску Минфина Грузии. Основанием стало признание их вины в растрате бюджетных средств в марте 2025 года. В своем посте экс-президент, находящийся под стражей, также заявил, что, несмотря на лишение свободы, он является успешным и уважаемым в мире человеком.
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили был признан виновным в растрате около 9 млн лари в марте 2025 года и приговорен к девяти годам лишения свободы. Значительная часть средств, по данным прокуратуры, была потрачена на личные нужды в 2009–2012 годах. После возвращения в Грузию в 2021 году экс-президент был задержан и с 2022 года находится в клинике «Вивамед» под наблюдением врачей.
