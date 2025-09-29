Создателя игр FIFA и Battlefield выкупили за рекордные 55 млрд долларов: кто новый владелец

Гигант игровой индустрии Electronic Arts (EA) будет приобретен консорциумом инвесторов за рекордные 55 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Гигант видеоигр Electronic Arts (EA) будет приобретена в частную собственность в результате рекордного выкупа за 55 млрд долларов консорциумом, состоящим из частной инвестиционной компании Silver Lake, Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и Affinity Partners Джареда Кушнера», — приводит слова пресс-службы EA Reuters. Сообщение опубликовано на сайте издания.
По информации Bloomberg, сделка станет одной из крупнейших за 2025 год и рекордной среди выкупов публичных компаний с помощью заемных средств. Инициатива крупных инвесторов связана с тенденцией к консолидации в игровой индустрии: после завершения сделки EA перестанет быть публичной компанией, а ее управление перейдет к новым владельцам. Закрытие сделки ожидается до конца текущего года после получения одобрения регуляторов и акционеров.
В последнее время компания EA оказалась в трудном положении. За прошедший год было сокращено свыше 650 сотрудников, что руководство объяснило стремлением к «оптимизации» бизнес-процессов. Кроме того, компания отменила или перенесла на неопределенный срок ряд своих запланированных релизов.
