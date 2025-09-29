Украинский омбудсмен: в стране растет число русскоязычных граждан

В Украине фиксируется рост числа русскоязычных граждан. Особенно заметен откат в сторону использования русского языка в образовательной сфере. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская.
«Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования», — приводит слова Ивановской telegram-канал «Политика страны». Она напомнила, что в 2022 году общество проявляло настороженность, поскольку русский язык воспринимался как символ агрессора. Сейчас наблюдается процесс адаптации к военной реальности, и часть граждан постепенно возвращается к привычным языковым нормам.
Ивановская добавила, что для формирования устойчивой языковой среды украинский язык необходимо прививать с самого раннего возраста, начиная с роддома. Она предложила внедрить практику дарения украинских книг и памяток молодым родителям при рождении ребенка.
Вопрос о статусе русского языка в Украине остается актуальным с 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование, а в 2019 году украинский язык стал обязательным во всех сферах. В 2025 году власти обсуждали возможность полного запрета русского языка в школах, несмотря на закрепленные в конституции права русскоязычных граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.