Украинский омбудсмен: в стране растет число русскоязычных граждан

Омбудсмен Ивановская: на Украине часть граждан возвращается к русскому языку
В Украине фиксируется рост числа русскоязычных граждан. Особенно заметен откат в сторону использования русского языка в образовательной сфере. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская. 

«Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования», — приводит слова Ивановской telegram-канал «Политика страны». Она напомнила, что в 2022 году общество проявляло настороженность, поскольку русский язык воспринимался как символ агрессора. Сейчас наблюдается процесс адаптации к военной реальности, и часть граждан постепенно возвращается к привычным языковым нормам.

Ивановская добавила, что для формирования устойчивой языковой среды украинский язык необходимо прививать с самого раннего возраста, начиная с роддома. Она предложила внедрить практику дарения украинских книг и памяток молодым родителям при рождении ребенка.

Вопрос о статусе русского языка в Украине остается актуальным с 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование, а в 2019 году украинский язык стал обязательным во всех сферах. В 2025 году власти обсуждали возможность полного запрета русского языка в школах, несмотря на закрепленные в конституции права русскоязычных граждан.

