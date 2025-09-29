«Металлург» победил «Сибирь» в доброматче

Магнитогорский «Металлург» одержал верх в тематическом доброматче над «Сибирью» (Новосибирск). Игра закончилась со счетом 4:3, передает корреспондент URA.RU, следящий за трансляцией.
Матч начался для «магнитки» с быстрой шайбы: уже на четвертой минуте отличился Роман Канцеров. Но очень быстро сибиряки сравняли счет — Алексей Яковлев здорово сыграл на пятаке.
Весь период команды играли в агрессивный хоккей. Где-то магнитогорцы были опасней, но оборона «Сибири» держалась. В свою очередь нападающие новосибирского клуба полностью выполнили свою роль: в конце периода Павел Гоголев и Скотт Уилсон забили две шайбы и вынудили главного тренера «Металлурга» Андрея Разина поменять вратаря: место в воротах вместо Александра Смолина занял Илья Набоков. «Сталевары» достаточно быстро оправились от двух пропущенных подряд шайб: Сергей Толчинский сократил разрыв в счете, эффектно выполнив буллит. Но догнать сибиряков в первом периоде «лисы» не смогли.
Равенство в игре установилось спустя пять минут второго периода: Дмитрий Силантьев удачно подставил клюшку на пятаке. Следом Даниил Вовченко мог выводить «сталеваров» вперед, но его гол не засчитали. До конца периода болельщики забитых шайб больше не увидели.
Третий период команды начали на встречных курсах. Каждая имела шансы забить, но все усилия заканчивались ничем. Победную шайбу за шесть минут до конца третьей двадцатиминутки забил нападающий магнитогорцев Егор Коробкин.
Тематические доброматчи стали неотъемлемой частью КХЛ. Команды выходят на лед, пытаясь привлечь внимание общественности к поддержке людей с церебральным параличом. Вырученная с игры сумма всегда направляется на благотворительность.
