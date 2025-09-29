Прохор Шаляпин признался, что не рассчитывает на пенсию в старости

Российский певец Прохор Шаляпин не надеется на государственную пенсию после завершения карьеры в шоу-бизнес. Об этом СМИ сообщил сам артист.
«Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет. Корпоративы, концерты, частные вечеринки — все это моя ниша, и пока есть возможность — работаем», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной службой новостей. По оценке певца, его будущая пенсия за стаж на сцене составит скромные 17–20 тысяч рублей. Артист подчеркнул, что пока не собирается завершать карьеру.
Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин вошел в число наиболее востребованных исполнителей на частных мероприятиях. Стоимость его выступления на корпоративных событиях достигает 880 тысяч рублей. В техническом райдере артиста оговорены не только стандартные бытовые требования, но и дополнительные расходы, связанные с трансфером и питанием. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить размещение Шаляпина в гостинице не ниже четырех- или пятизвездочного уровня. Кроме того, артист выдвигает требования относительно повышенных мер безопасности, а также настаивает на предоставлении отдельной гримерной.
