Прохор Шаляпин признался, что не рассчитывает на пенсию в старости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шаляпин абсолютно не надеется на получение пенсии
Шаляпин абсолютно не надеется на получение пенсии Фото:

Российский певец Прохор Шаляпин не надеется на государственную пенсию после завершения карьеры в шоу-бизнес. Об этом СМИ сообщил сам артист. 

«Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет. Корпоративы, концерты, частные вечеринки — все это моя ниша, и пока есть возможность — работаем», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной службой новостей. По оценке певца, его будущая пенсия за стаж на сцене составит скромные 17–20 тысяч рублей. Артист подчеркнул, что пока не собирается завершать карьеру.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин вошел в число наиболее востребованных исполнителей на частных мероприятиях. Стоимость его выступления на корпоративных событиях достигает 880 тысяч рублей. В техническом райдере артиста оговорены не только стандартные бытовые требования, но и дополнительные расходы, связанные с трансфером и питанием. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить размещение Шаляпина в гостинице не ниже четырех- или пятизвездочного уровня. Кроме того, артист выдвигает требования относительно повышенных мер безопасности, а также настаивает на предоставлении отдельной гримерной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Прохор Шаляпин не надеется на государственную пенсию после завершения карьеры в шоу-бизнес. Об этом СМИ сообщил сам артист.  «Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет. Корпоративы, концерты, частные вечеринки — все это моя ниша, и пока есть возможность — работаем», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной службой новостей. По оценке певца, его будущая пенсия за стаж на сцене составит скромные 17–20 тысяч рублей. Артист подчеркнул, что пока не собирается завершать карьеру. Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин вошел в число наиболее востребованных исполнителей на частных мероприятиях. Стоимость его выступления на корпоративных событиях достигает 880 тысяч рублей. В техническом райдере артиста оговорены не только стандартные бытовые требования, но и дополнительные расходы, связанные с трансфером и питанием. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить размещение Шаляпина в гостинице не ниже четырех- или пятизвездочного уровня. Кроме того, артист выдвигает требования относительно повышенных мер безопасности, а также настаивает на предоставлении отдельной гримерной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...