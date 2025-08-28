Стало известно, сколько зарабатывает Прохор Шаляпин за одно выступление

Super: стоимость выступления Шаляпина на корпоративе составляет 880 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Шаляпина на корпоративе стоит 880 тысяч рублей
Выступление Шаляпина на корпоративе стоит 880 тысяч рублей Фото:

Певец Прохор Шаляпин в 2025 году стал одним из самых востребованных артистов на частных мероприятиях: стоимость его выступления на корпоративе составляет 880 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru

«Пригласить Прохора на корпоратив обойдется в демократичные 880 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Кроме того, уточняется, что не менее 100 тысяч заказчикам придется доплатить, чтобы выполнить все условия из райдера шоумена.

Также сообщается, что райдер Шаляпина предусматривает не только бытовые удобства, но и дополнительные расходы на трансфер и питание. Организаторы обязаны предоставить исполнителю размещение в гостинице категории не ниже четырех или пяти звезд. Исполнитель также настаивает на повышенном уровне безопасности и отдельной гримерке. Слухи о том, что певец отказывается работать без «идеальных условий», регулярно обсуждаются в профессиональном сообществе организаторов событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Прохор Шаляпин в 2025 году стал одним из самых востребованных артистов на частных мероприятиях: стоимость его выступления на корпоративе составляет 880 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru «Пригласить Прохора на корпоратив обойдется в демократичные 880 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Кроме того, уточняется, что не менее 100 тысяч заказчикам придется доплатить, чтобы выполнить все условия из райдера шоумена. Также сообщается, что райдер Шаляпина предусматривает не только бытовые удобства, но и дополнительные расходы на трансфер и питание. Организаторы обязаны предоставить исполнителю размещение в гостинице категории не ниже четырех или пяти звезд. Исполнитель также настаивает на повышенном уровне безопасности и отдельной гримерке. Слухи о том, что певец отказывается работать без «идеальных условий», регулярно обсуждаются в профессиональном сообществе организаторов событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...