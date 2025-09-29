29 сентября 2025

В Афганистане полностью пропал интернет

NetBlocks: в Афганистане полностью пропало интернет-соединение
Афганистан остался без интернета
Афганистан остался без интернета

Интернет-соединение на всей территории Афганистана полностью исчезло. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти „Талибана“ предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении NetBlocks в своем telegram-канале. В службе подчеркнули, что фиксируют отсутствие интернет-трафика из страны и невозможность восстановления доступа для местных жителей и организаций.

Ранее власти Афганистана приняли решение игнорировать учебники, написанные женщинами-авторами, при обучении в высших учебных заведениях. Помимо этого, там ввели запрет на преподавание 18 дисциплин, которые, по мнению представителей действующего режима, противоречат нормам шариата.

