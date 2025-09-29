29 сентября 2025

Аэропорт в Волгограде приостановил работу на фоне атаки БПЛА по регионам России: онлайн-трансляция

Аэропорт в Волгограде приостановил работу
БПЛА атаковали Россию
БПЛА атаковали Россию Фото:

Регионы России атакованы украинскими БПЛА. Под угрозой оказались Волгоградская, Курская и Белгородская области. При этом аэропорт в Волгограде приостановил прием и отпуск рейсов, рассказали в Росавиации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию отражения атаки.

02:06 В Белгородской области продолжаются мероприятия по отражению атак БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В поселке Майский в результате падения обломков возник пожар в хозяйственной постройке. Осколками повреждены фасад жилого дома и легковой автомобиль. Пострадавших среди населения нет.

01:58 В Острогожском районе объявлена тревога из-за вероятной атаки БПЛА. В регионе включены системы оповещения, информирует telegram-канал МЧС Воронежской области. При обнаружении БПЛА следует незамедлительно покинуть зону его видимости.

01:43 В Воронежской области введен режим опасности из-за возможного применения БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Гусев, подразделения ПВО приведены в состояние готовности. Жителям региона рекомендуется воздерживаться от выхода на улицу и находиться вдали от окон.

01:25В Волгограде отменены четыре авиарейса, как на вылет, так и на прилет. Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

01:24 В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

01:22 На территории Волгоградской области объявлена «Беспилотная опасность». Жителям напомнили о необходимости сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Соответствующие уведомления пришли местным от РСЧС.

01:20 В Курской области объявлена угроза использования беспилотников. Оперативный штаб региона призывает жителей соблюдать осторожность и быть внимательными. Подразделения противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности.

01:18 Опасность применения БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

