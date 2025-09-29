29 сентября 2025

Вэнс: правительству США грозит шатдаун

Правительство США не может договорится о бюджете
Правительство США не может договорится о бюджете

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил о возможном шатдауне американского правительства с 1 октября из-за продолжающихся разногласий между республиканцами и демократами по вопросу бюджета. Об этом политик сообщил журналистам после переговоров с лидерами оппозиционной партии в Белом доме.

«Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — заявил вице-президент.  Его слова передает Fox News. Он подчеркнул, что переговоры по поиску компромисса затягиваются, а времени до начала нового финансового года практически не осталось.

Новый бюджет должен вступить в силу 1 октября 2025 года. Однако согласовать его не удалось: стороны спорят по ряду ключевых статей расходов, включая оборону, социальные программы и помощь союзникам за рубежом. Если до конца сентября конгрессмены не примут хотя бы временную резолюцию о продлении финансирования, все несогласованные федеральные ведомства будут вынуждены прекратить работу на неопределенный срок. В аналогичных ситуациях в прошлом приостанавливались выплаты зарплат госслужащим и закрывались национальные парки.

В последний раз подобный кризис наблюдался в США в 2018–2019 годах и длился рекордные 35 дней. Тогда шатдаун вызвал перебои в работе аэропортов, задержки социальных выплат и сокращения ряда государственных сервисов. Эксперты не исключают, что нынешнее противостояние может привести к аналогичным последствиям, если компромисс не будет найден в ближайшие дни.

