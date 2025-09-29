29 сентября 2025

Пермский край получит миллионы на модернизацию дорог

ИТС включают в себя адаптивные светофоры, детекторы трафика и системы фиксации нарушений
ИТС включают в себя адаптивные светофоры, детекторы трафика и системы фиксации нарушений Фото:

Пермский край в 2025 году получит 76,1 млн рублей на развитие интеллектуальных транспортных систем. Регион стал одним из получателей федеральных субсидий, направленных на модернизацию городских агломераций с численностью населения свыше 300 тысяч человек. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 27 сентября 2025 года, размещенном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем. Они предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Пермский край — 76 млн 185,6 тысяч рублей на 2025 год», — сказано в документе.

Полученные средства позволят Пермскому краю внедрить современные технологии мониторинга и регулирования транспортных потоков. В рамках программы будет расширено использование цифровых платформ для контроля загруженности дорог, а также появятся новые элементы «умной» инфраструктуры — светофоры с адаптивным управлением и электронные системы оповещения. Эти меры направлены на повышение безопасности и эффективности дорожного движения в крупнейших городах региона.

