Минтранс: метро по всей России перейдут на биометрию

Почти все российские метрополитены оснастили системами оплаты проезда по биометрическим данным, сообщил Минтранс РФ. По информации министерства, технология уже проходит тестирование в метро Санкт-Петербурга и Новосибирска, а до конца текущего года ожидается ее запуск для пассажиров в этих городах.
«Технология биометрической идентификации уже показала свою работоспособность: практически все метрополитены Российской Федерации оборудованы соответствующими системами, запуск в Санкт-Петербурге и Новосибирске планируется до конца года, тестирование уже проходит», — отметили в Минтрансе РФ. Информацию передает агентство РИА Новости. Представители министерства уточнили, что такие решения позволяют повысить скорость обслуживания и удобство для пассажиров.
Ранее в России была запущена выездная регистрация подтвержденной биометрии, позволяющая гражданам сдавать биометрические данные без посещения банков, а с 1 сентября 2025 года официально разрешено использовать биометрию при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования. Эта технология уже проходит испытания на отдельных маршрутах, и ее внедрение в метро стало следующим этапом развития биометрических сервисов в транспортной сфере страны.
