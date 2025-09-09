В России рискуют измениться правила утильсбора

Правила расчета утилизационного сбора для автомобилей в России могут быть скорректированы. Крупнейшие отечественные автопроизводители предлагают ввести дополнительный критерий расчета, связанный с мощностью двигателя. Об этом сообщают СМИ. 

«В „Объединении автопроизводителей России“ (ОАР) предлагают скорректировать методику начисления утильсбора. Предлагается установить дополнительный критерий расчета, связанный с мощностью мотора», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минпромторга. 

Отмечается, что соответствующее письмо в Минпромторг РФ было подписано главами крупнейших российских автоконцернов. Среди подписантов — председатель совета ассоциации ОАР и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается смягчение правил компенсации утилизационного сбора для автопроизводителей: планируется снизить требования к уровню локализации, чтобы стимулировать сборку автомобилей на территории страны, в том числе китайскими компаниями. Сейчас утильсбор составляет 667 тысяч рублей и с января 2026 года увеличится до 800 тысяч, а размер компенсации зависит от доли российских компонентов в автомобиле.

