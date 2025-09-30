В Минтрансе раскрыли, когда в России появится аэротакси

Аэротакси могут появиться в отдельных городах России в течение ближайших 10 лет при условии успешной сертификации и развития необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве подчеркнули, что полностью беспилотные пассажирские самолеты — более отдаленная перспектива, требующая поэтапного внедрения и ограниченного использования.
«Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно поэтапная и на ограниченных маршрутах», — заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
В министерстве уточнили, что для массового перехода на беспилотные пассажирские самолеты требуется дальнейшее развитие навигационных систем, технологий обнаружения препятствий, устойчивых каналов связи и кибербезопасности. Кроме того, необходимо внесение изменений в нормативную базу и формирование общественного доверия к новым технологиям. В ведомстве также добавили, что в ближайшие годы более широкое применение получат грузовые и специализированные беспилотные летательные аппараты, но их эксплуатация будет ограничена отдельными зонами.
Ранее, 2 сентября 2025 года, в России были приняты меры по стимулированию развития рынка воздушных шаров, дирижаблей и беспилотных авиационных систем — их включили в список оборудования, при покупке которого компании получают налоговые льготы. Эксперты отмечали, что такие аппараты могут быть эффективны в логистике, экомониторинге и обеспечении связи, а их внедрение требует повышения комфортности и безопасности для массового использования.
