У беспилотников в России появились конкуренты

В России ускорят развитие рынка воздушных шаров и дирижаблей. Они и различные безмоторные летательные аппараты вошли в список российского оборудования, при покупке которых компании получат налоговые льготы. Такое распоряжение 2 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как рассказали эксперты URA.RU, производство этих авиасистем, которые местами лучше беспилотников, поможет решить проблемы в логистике, экомониторинге и даже обезопасить бойцов на фронте.
Аэростаты, дирижабли, а также различные безмоторные летательные аппараты, например, планеры и дельтапланы вошли в дополненный список российского оборудования, при покупке которых компании смогут получить налоговые льготы. В перечне — 14 новых позиций. В него еще вошли беспилотные авиационные системы, а также оборудование для топливно-энергетического комплекса и горных машин. «Такие налоговые льготы стимулируют закупки российской техники и оборудования, дают возможность поддержать компании, активно занимающихся модернизацией производства», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В период активного развития беспилотников интерес к производству аэростатов и дирижаблей кажется странным, но только на первый взгляд, говорит URA.RU авиаэксперт Дмитрий Адамидов. По ряду причин эти воздушные аппараты, которые легче воздуха, побеждают последние модели БПЛА, уверен он.
«В отличие от беспилотников они удобны для отправки негабаритных вещей. Например, если вам нужно доставить в труднодоступное место какой-нибудь неразъемный груз весом около 180 тонн, то в этом случае лучше использовать дирижабль, поскольку его можно надуть до необходимых параметров. Однако в этом случае уместнее применять модернизированный дирижабль с мотором, потому что без него траектория полета будет зависеть от погодных условий», — сказал Адамидов.
Помимо высокой грузоподъемности, аэростаты и дирижабли устойчивее БПЛА в суровых климатических условиях, поэтому их можно использовать даже для доставки грузов в Арктику, добавил он.
«Более того, аэростаты, например, выгоднее использовать для экологического мониторинга: отслеживать загрязнение воздуха, фиксировать очаги возгорания в лесу и прогнозировать риски в условиях аномальной жары. А еще — изучать климатические изменения и исследовать стратосферу. В отличие от БПЛА они могут долго держаться на одном месте: не отклоняться от точки под воздействием ветра», — отметил он.
Есть примеры использования аэростатов и дирижаблей в гражданских целях, однако в этом случае нужно ставить вопрос повышения комфортности и безопасности этих летательных аппаратов.
«В чем их преимущество? Они могут садиться вертикально и для этого им не нужны сложные технические сооружения, аэродромы», — добавил он.
По словам кандидата технических наук, исследователя в области аэродинамики Анатолия Дядькина, аэростаты, дирижабли и безмоторные летательные аппараты порой, действительно, лучше беспилотников в логистике или исследовании. «Их производство и эксплуатация экономически выгоднее, поскольку не требует серьезных затрат на сложные комплектующие, в том числе импортные. Это фактор, который должны учитывать многие отечественные производители», — сказал URA.RU Дядькин.
Если говорить про безмоторные аппараты, то планеры, например, полезны в образовательных целях, а именно для обучения будущих летчиков в ДОСААФ, сказал эксперт. «А дирижабли можно использовать в качестве ретрансляторов сотовой связи и интернета, расширяя покрытие в удаленных и труднодоступных регионах. А еще — для обороны, если адаптировать их для размещения противоракетных радаров и устройств контроля воздушного пространства», — резюмировал он.
