Экс-чиновник избежал наказания за нарушения во время стройки космодрома Восточный

Шамаилов избежал наказания за нарушения во время стройки космодрома Восточный
Дело против Шамаилова прекратили за истечением срока давности
Бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Владимир Шамаилов избежал уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Как следует из материалов Дорогомиловского районного суда Москвы, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

«Дело прекращено на основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК РФ — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в судебных материалах с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах суда отмечается, что обвинение в адрес Шамаилова было предъявлено еще в 2014 году.

Согласно документам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов создавал видимость успешного выполнения работ по госконтракту: он передавал неправильные сведения о ходе работ чтобы укрепить свой авторитет перед Спецстроем. В 2016 году Дорогомиловский суд уже выносил приговор Шамаилову — тогда он был признан виновным по эпизоду о злоупотреблении полномочиями при строительстве пожарного депо в Ивановской области и приговорен к 4,5 годам лишения свободы, однако позднее этот приговор отменили. В дальнейшем обвинения против Шамаилова неоднократно менялись: его подозревали в мошенничестве, коммерческом подкупе, а также злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело включало два эпизода злоупотреблений, оба из которых теперь прекращены из-за истечения сроков давности.

