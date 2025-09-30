В Красноярске задержали журналистку, распространявшую фейки о ВС России

Срочная новость
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении журналистки, обвиняемой в распространении недостоверных сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Женщину задержали. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
