В Волгоградской области отражена атака БПЛА

Все БПЛА уничтожены, заявил Бочаров
Все БПЛА уничтожены, заявил Бочаров Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — приводит слова Бочарова официальный telegram-канал администрации региона. Он добавил, что в результате происшествия на границе Волгограда было зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, вызванных падением обломков БПЛА.

Сообщается, что пожарные силы оперативно ликвидировали эти возгорания. Также в Светлоярском районе было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, где уже работают ремонтные бригады для восстановления линий электропередачи.

По предварительным данным, которые привел губернатор, повреждений строений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Ситуация в регионе остается под контролем соответствующих служб.

