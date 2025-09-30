В Волгоградской области отражена атака БПЛА

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — приводит слова Бочарова официальный telegram-канал администрации региона. Он добавил, что в результате происшествия на границе Волгограда было зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, вызванных падением обломков БПЛА.
Сообщается, что пожарные силы оперативно ликвидировали эти возгорания. Также в Светлоярском районе было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, где уже работают ремонтные бригады для восстановления линий электропередачи.
По предварительным данным, которые привел губернатор, повреждений строений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Ситуация в регионе остается под контролем соответствующих служб.
