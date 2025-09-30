Фигурантка дела Долиной пожаловалась на ухудшение состояния в СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, обвиняемая по делу о мошенничестве с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья во время содержания в следственном изоляторе. Об этом говорится в официальных судебных документах. В апелляционной жалобе, поданной Цырульниковой, отмечается, что стресс и длительное пребывание под стражей негативно сказываются на ее самочувствии.

«В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает о том, что из-за стресса и переживаний у нее ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей», — говорится в материалах суда. Цитата по РИА «Новости».

Вместе с Цырульниковой по делу проходят еще три человека: Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года они совместно с неустановленными лицами похитили у Ларисы Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей и лишили ее права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом расходов и банковских комиссий составил более 317 миллионов рублей.

Квартиру Долина продала Полине Лурье. Сделка купли-продажи была законной, и Лурье считалась добросовестной покупательницей.

Два фигуранта уголовного дела вину признали (Каменецкий и Леонтьев). В материалах дела уточняется, что Каменецкий организовал схему, привлек к ней Леонтьева, а также курьера Цырульникову, которая непосредственно получала наличные средства. Четвертый участник — 20-летний житель Тольятти Андрей Основа — оформил на себя банковскую карту, на которую поступили средства от Долиной, после чего снял и передал их соучастникам.

Уголовное дело было возбуждено в день обращения заявительницы, а задержания подозреваемых прошли в течение суток. Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее суд признал законным возврат Долиной столичной квартиры, которую она продала из-за телефонных мошенников. Об этом «РАПСИ» сообщил представитель покупателя — Лурье. 

