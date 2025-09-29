29 сентября 2025

В ХМАО женщины массово идут работать курьерами

Число курьерских резюме в Югре среди девушек выросло почти на 100%
Число курьерских резюме в Югре среди девушек выросло почти на 100% Фото:

В Югре женщины стали чаще интересоваться работой курьера. С начала года спрос в регионе вырос почти на 100%, рассказали URA.RU аналитики «Авито» и «Купера».

«В январе-августе 2025 года в ХМАО количество резюме на позицию курьеров и сборщиков среди женщин увеличилось на 96%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3 000 до 5 000 рублей», — говорится в исследовании.

Рост популярности курьерской профессии среди женщин связывают с гибким графиком и возможностью совмещать ее не только с другой работой или учебой, но и с заботой о семье. Чаще всего вакансиями интересуются работницы в возрасте 35-44 лет. По данным «Купера», за два года их общее количество девушек-курьеров выросло на 60%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.

