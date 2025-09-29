В ХМАО женщины массово идут работать курьерами

В Югре женщины стали чаще интересоваться работой курьера. С начала года спрос в регионе вырос почти на 100%, рассказали URA.RU аналитики «Авито» и «Купера».
«В январе-августе 2025 года в ХМАО количество резюме на позицию курьеров и сборщиков среди женщин увеличилось на 96%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3 000 до 5 000 рублей», — говорится в исследовании.
Рост популярности курьерской профессии среди женщин связывают с гибким графиком и возможностью совмещать ее не только с другой работой или учебой, но и с заботой о семье. Чаще всего вакансиями интересуются работницы в возрасте 35-44 лет. По данным «Купера», за два года их общее количество девушек-курьеров выросло на 60%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!