Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обвинил собственника усадьбы Харитонова-Расторгуева — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры — в ее ужасном состоянии. Он отметил, что АУИПИК ни копейки не потратило на содержание здания.
«К сожалению, состояние усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, абсолютно неудовлетворительное... Все эти годы мы арендуем помещения, исправно платим около 37 миллионов рублей ежегодно. Федеральное учреждение ни копейки не потратило на содержание усадьбы», — написал Орлов в своем Telegram-канале.
По его словам, мэрия неоднократно обращалась в Минкульт РФ с просьбой передать усадьбу городу или региону, однако всякий раз она получала отказ. Похожая ситуация с Харитоновским парком, на благоустройство и уборку которого местные власти не вправе выделять деньги.
Орлов напомнил, что губернатор Денис Паслер поддержал идею вернуть территорию из федеральной в муниципальную собственность. Это случилось в ходе обсуждения создания «главного парка» города, который объединит стадион «Динамо», Харитоновский парк и Храм-на-Крови.
Тогда глава региона с мэром договорились, что для начала перестанут платить за Харитоновский парк. «Когда владельцы увидят, что им на восстановление надо потратить несколько сотен миллионов, через суд тогда и будем разговаривать, уже с немного иной позицией», — говорил Паслер.
Решение вопроса о восстановлении усадьбы тянется уже несколько лет. Пять лет назад администрация неоднократно предлагала АУИПИК потратить 40 миллионов на ремонт в счет аренды. При этом здание так и осталось нетронутым.
