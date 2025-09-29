29 сентября 2025

В мэрии Челябинска рассказали, сколько времени уйдет на включение отопления в жилых домах

В Челябинске полный запуск отопления займет до пяти дней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На процесс подключения уйдет до пяти дней
На процесс подключения уйдет до пяти дней Фото:

В жилых домах Челябинска начали запускать отопление. При этом на процесс подключения уйдет до пяти дней, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начать отопительный период 2025¬2026 годов в городе Челябинске с 29 сентября 2025 года. Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности: начать отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком; обеспечить отпуск тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы города Челябинска с даты, обозначенной в заявке соответствующего учреждения; обеспечить подачу тепловой энергии потребителям в срок не более 5 (пяти) суток», — сообщается на сайте.

Отопление в некоторые жилые дома подается уже с вечера 29 сентября. В основном это касается центра города. По словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова по состоянию на 29 сентября к отоплению подключено 80 процентов школ, 90 процентов детских садов, около сорока процентов лечебных учреждений.

В Челябинске из-за первых заморозков было принято решение запустить отопление в многоквартирных домах с 29 сентября. Горячая вода из-за аварий на сегодняшний день в Челябинске отсутствует в 46 домах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жилых домах Челябинска начали запускать отопление. При этом на процесс подключения уйдет до пяти дней, сообщили в пресс-службе мэрии. «Начать отопительный период 2025¬2026 годов в городе Челябинске с 29 сентября 2025 года. Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности: начать отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком; обеспечить отпуск тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы города Челябинска с даты, обозначенной в заявке соответствующего учреждения; обеспечить подачу тепловой энергии потребителям в срок не более 5 (пяти) суток», — сообщается на сайте. Отопление в некоторые жилые дома подается уже с вечера 29 сентября. В основном это касается центра города. По словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова по состоянию на 29 сентября к отоплению подключено 80 процентов школ, 90 процентов детских садов, около сорока процентов лечебных учреждений. В Челябинске из-за первых заморозков было принято решение запустить отопление в многоквартирных домах с 29 сентября. Горячая вода из-за аварий на сегодняшний день в Челябинске отсутствует в 46 домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...