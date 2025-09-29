В мэрии Челябинска рассказали, сколько времени уйдет на включение отопления в жилых домах

В жилых домах Челябинска начали запускать отопление. При этом на процесс подключения уйдет до пяти дней, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Начать отопительный период 2025¬2026 годов в городе Челябинске с 29 сентября 2025 года. Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности: начать отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком; обеспечить отпуск тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы города Челябинска с даты, обозначенной в заявке соответствующего учреждения; обеспечить подачу тепловой энергии потребителям в срок не более 5 (пяти) суток», — сообщается на сайте.
Отопление в некоторые жилые дома подается уже с вечера 29 сентября. В основном это касается центра города. По словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова по состоянию на 29 сентября к отоплению подключено 80 процентов школ, 90 процентов детских садов, около сорока процентов лечебных учреждений.
В Челябинске из-за первых заморозков было принято решение запустить отопление в многоквартирных домах с 29 сентября. Горячая вода из-за аварий на сегодняшний день в Челябинске отсутствует в 46 домах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!