Челябинец спродюсировал сериал про строгую учительницу с Ароновой в главной роли

Живший в Копейске Михаил Ткаченко выступил продюсером нового комедийного сериала «Олдскул». В центре сюжета — учительница математики в исполнении актрисы Марии Ароновой, которая сталкивается с современными школьниками в элитном учебном заведении, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Михаил Ткаченко выступил продюсером кинокартины „Олдскул“. Это история в жанре мокьюментари об учительнице математики старой закалки, которая попадает в элитарную школу и сталкивается с непривычной для себя системой ценностей нового поколения. Вместе с Марией Ароновой в комедии снимаются Ефим Шифрин, Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Павел Савинков, Антон Соломатин, Игорь Хрипунов, Дэниел Барнс и другие», — уточнили в пресс-службе ТНТ.
Также сериал успел победить в одной из номинаций фестиваля «Пилот». Сюжет познакомит зрителей с Марией Павловной Трифоновой, чьи строгие методы обучения совершенно не вписываются в реальность учебного заведения, где учится ее внучка. Ей предстоит научиться понимать поколение гаджетов и свободы, сохраняя при этом свои педагогические принципы.
Продюсер Ткаченко поделился, что учеба в Челябинске сыграла ключевую роль в определении его карьеры. Именно тогда он решил уйти в творчество.
«Я родился, вернее, жил до 18 лет в поселке Вахрушево Копейска. Там я провел все свое детство, а потом уже переехал в Челябинск. С этим городом у меня одни из самых ярких воспоминаний — это студенческие годы. Мне кажется, как раз в это время определилась моя дальнейшая карьера. Учась в Челябинской государственной академии, я начал заниматься КВН. И там уже по ходу дела понял, что врачом я не буду, а буду двигаться в какой-то творческой индустрии», — рассказал Ткаченко.
За плечами челябинского продюсера — более 120 успешных проектов. В их числе первый в мире полнометражный фильм со съемками в космосе «Вызов», а также кассовые хиты «Чебурашка», «Последний богатырь» и «Холоп». Премьерный показ «Олдскул» на ТНТ запланирован на 6 октября в 20:00.
