Жительница Кузбасса выиграла 20 млн рублей

Победительница потратит выигрыш на квартиру, чтобы переехать ближе к дочери
Победительница потратит выигрыш на квартиру, чтобы переехать ближе к дочери

Жительница Кемеровской области выиграла 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел», купив билет во время визита к дочери в Новосибирск, рассказала пресс-служба «Национальной лотереи». Женщина приобрела два билета на почте после того, как отвела внука в школу.

«В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал», — передает пресс-служба слова дочери победительницы для РИА Новости.

В семье уже определились с дальнейшими планами: на выигранные средства планируется приобрести жилье для матери в Новосибирске и реализовать давнюю мечту — переезд к дочери. Ранее продавщица из Челябинской области рассказала на что потратила выигранные 34 миллиона рублей. 

