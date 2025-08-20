20 августа 2025

Челябинка, выигравшая в лотерею почти 34 млн рублей, рассказала, на что потратила деньги

Выигравшая в лотерею челябинка потратила деньги на дом, машину и отдых
Продавец из Магнитогорска (Челябинская область) Зинаида Ганиева, которая в январе выиграла почти 34 млн рублей в лотерею, потратила деньги на покупку дома для дочери, завершение строительства собственного жилья и обновление автомобиля. Как сообщает пресс-служба «Столото», также семья Ганиевых смогла слетать на отдых и начать возводить баню. Часть денег женщина отдала в благотворительный фонд.

«Мы выкупили и приватизировали участок под строительство дома, который ранее был в аренде — земля нам не принадлежала, была собственностью города. После этого мы достроили дом и теперь строим баню. Также благодаря выигрышу удалось закрыть долги и вздохнуть свободно полной грудью. Помимо этого, часть средств я перевела на благотворительность и свозила всю семью на отдых на 10 дней в Турцию. На море было прекрасно, внуки очень радовались поездке. Первый раз мы смогли позволить себе формат „все включено“», — передает слова Ганиевой пресс-служба «Столото».

Также Ганиевы приняли решение обновить автомобиль. Машину выбирали всей семьей и остановились на внедорожнике.

«Посадка высокая, главное — внуков возить комфортно. Дочь тоже оценила — есть люк, мечта ее детства. Обзор в машине очень хороший, и расход топлива меньше, если сравнивать со старой машиной», — поделился муж победительницы. 

