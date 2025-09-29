29 сентября 2025

Брошенные машины в Челябинске эвакуируют через неделю

Ранее брошенные автомобили должны были эвакуировать за месяц (архивное фото)
Ранее брошенные автомобили должны были эвакуировать за месяц (архивное фото) Фото:

В Челябинске брошенные автомобили будут эвакуировать через семь дней, а не через месяц, как это было регламентировано ранее. Такое решение было принято на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Собственнику автомобиля сокращен срок самостоятельного перемещения брошенных автомобилей с 30 до семи календарных дней с момента вручения уведомления. Это изменение нацелено на повышение антитеррористической безопасности жителей города», — сообщил на 12-м заседании Челябинской городской Думы заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.

Владельцу автомобиля дается теперь всего одна неделя на добровольный вывоз брошенной техники. Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории общего пользования города Челябинска. 

